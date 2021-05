green

‘La liendra‘ no se quedó callado luego de enterarse de que su exnovia Luisa Castro habló mal sobre su desempeño en la cama. La joven hizo referencia al tema en un ‘Instagram Live’ que compartió con Mateo Carvajal. Este último le preguntó: “¿De 1 a 10, qué tan bien hacía el amor ‘La liendra’?”, a lo que ella respondió calificándolo con un número 4. Carvajal quiso que su amigo no quedara mal parado y bromeó con que en realidad la calificación era de 1 a 5, pero Castro insistió y dijo que, si la escala era de 1 a 5, ella puntuaba a su exnovio con un 1,5 o un 2.

“Él sabe por qué. No importa. Él sabe por qué”, comentó la paisa sobre el mal puntaje con el que calificó el rendimiento en la cama del ‘instagrammer’.

El creador de contenidos invitó a sus seguidores a que le hicieran preguntas esta mañana y, como era de esperarse, la pidieron que hablara de lo que dijo Castro sobre él. El joven ‘influencer’ no esquivó el tema y accedió a entregar su opinión. Al principio bromeó al respecto, pero después le lanzó un par de dardos a su expareja.

“Primero, disculparme con ella por mi mal servicio. Yo sudaba, yo la daba toda, yo pensaba que era increíble, pero al parecer no. De todas maneras, déjenme decirles que sus caras no decían eso, pero hay gente que actúa muy bien. Le agradezco a Dios porque ya no estoy con ella, porque yo me merezco una persona que me quiera tal como soy yo, que disfrute todo conmigo y que no esté conmigo por obligación o que no disfrute”, expresó en un principio ‘La Liendra’.

Sin embargo, su respuesta no de detuvo allí e insistió en reflexionar en torno a por qué su relación duró tanto tiempo si ella no la pasaba bien en la cama junto a él. El ‘influencer’ se puso irónico y concluyó:

“No entiendo entonces, si no disfrutaba nada, por qué duró conmigo dos años. Ah, ya entendí… ya entendí el por qué. Gracias a Dios yo disfruté dos años de relación, ya estoy en una nueva, ya solté eso”.

