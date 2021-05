green

El pasado 16 de mayo se llevó a cabo el certamen internacional, en el que Andrea Meza se coronó como la soberana y, mientras recibía el título, los internautas ya estaban comparándola con la cantante de rancheras.

Periodista dice que Ana Gabriel sí es la mamá de la nueva Miss Universo

Respecto de los rumores, la también presentadora Shanik Berman, reconocida por hacer parte del programa ‘Hoy’, aseguró que “Ana Gabriel crió a la hija de su pareja como si fuera suya”, pero que dejó de lado a quien realmente lleva su sangre.

La conductora de televisión aseveró que Andrea Meza, mexicana que fue coronada como la mujer más bella del mundo, es hija biológica de la artista, solo que fue dada en adopción cuando era pequeña.

“¿Qué hará ahora la cantante si eso es cierto?”, fue la pregunta que lanzó la periodista en una grabación, con la que reavivó las especulaciones.

A continuación, las declaraciones de la presentadora mexicana:

Cabe mencionar que este no es el único rumor que se ha tejido entorno a Ana Gabriel en los últimos meses, pues en octubre de 2020 resurgió la idea de que la cantante y Verónica Castro tuvieron una relación; incluso, comentaron que la canción ‘Simplemente amigos’ era una dedicación para la actriz.

¿Quiénes son los papás de la Miss Universo Andrea Meza?

Aunque las personas no paran de crear sus teorías, la originaria de Chihuahua habló en el programa ‘Venga la alegría’ y contó que su mamá se llama Alma Carmona; además, aprovechó para aclarar que su madre no la acompañó en la gala porque justo por esos días se enteró de que tiene un tumor.

“El día que supe que no iba a venir era el día que ella se suponía que llegaba aquí a Florida, entonces mi papá [Santiago Meza] puso en el grupo de la familia: ‘En camino’, y yo dije: ‘Ok, despegando todos juntos’, y en otro grupo de WhatsApp me di cuenta de que mamá se había quedado en casa y yo dije: ‘¿Qué está pasando?’. No me quisieron decir por qué no querían distraerme”, recordó la mexicana.

Aquí, el segmento en que la Miss Universo se refiere a sus papás: