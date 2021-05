green

En la charla, al presentador de ‘La tele letal‘ le preguntaron qué fue lo que pasó realmente con su salida del medio, pues a muchos los tomó por sorpresa; incluso, los artistas llegaron a bromear con el hecho de si lo vetaron y ha perdido contratos, como les ha pasado a ellos.

¿Por qué echaron a Martín de Francisco de RCN?

El periodista comentó que su salida ocurrió justo por los días en que “Carrasquilla empezó con sus descaros”, cuando el exministro de Hacienda se fue a “trabajar afuera un rato, para hacer sus loqueras financieras”.

“[Alberto Carrasquilla] Hace el entronque de un negocio con unos municipios y los deja embalados. Resulta que él se gana la comisión de una plata del erario para la construcción de esos acueductos en varios municipios, esa plata se desaparece, porque esa plata llegó, pero el ya recibe la comisión. Él después sale a decir que no tiene ninguna culpa de nada porque él simplemente unió”, explicó De Francisco, quien le echó vainazo a Uribe.

Ante el panorama que el presentador estaría viendo, decidido hacer algunos trinos, que no le habrían caído en gracia a RCN; incluso, le llegaron a pedir que le bajara el tono a sus mensajes.

¿Cómo sacaron a Martín de Francisco de RCN?

“Un día me dijeron que no iba más, que me retirara”, recordó el periodista —que anunció su voto para las elecciones entre risas—, y agregó que hasta tuvo la asistencia del personal de seguridad.

“Fui a donde una persona de ahí, con una señora y con un señor de seguridad. El de seguridad me dijo que le colaborara con la salida. El cliché de la gente despedida. Entonces llegué y el man me acompañó a la puerta y chao”, rememoró Martín.

Luego de su relato, el presentador recordó en tono jocoso que al otro día tuvo que ir al medio, pues se le había quedado “una pantaloneta” o algo parecido, así que esperó a las afueras a que se la llevaran.

“¿Con la que jugaban en el equipo de RCN, o qué”, le preguntó Julián Román en broma, y De Francisco apuntó siguiéndole el juego: “Las pantalonetas apretadas me fascinan”.

Aquí, la grabación, que fue replicada por un usuario en YouTube: