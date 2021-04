green

El reciente programa de ‘La Tele Letal‘, en el que estuvo invitado Jorge Cárdenas, sacó chispas por momentos entre el uribista y los periodistas Martín de Francisco y Santiago Moure. Los presentadores le recordaron al actor varias de las polémicas protagonizadas por el expresidente Álvaro Uribe y por Iván Duque, pero el famoso no se mostró muy preocupado por esos temas y contraatacó lanzándole varios dardos el senador Gustavo Petro.

En una parte de la entrevista, Cárdenas trató de proyectar cuál sería el resultado de las próximas elecciones presidenciales en caso de que fueran hoy. Al respecto, les preguntó a De Francisco y Moure por quién votarían el próximo año.

“¿Martín, vos por quién votarías?”, manifestó Cárdenas. El periodista no vaciló un solo segundo en su respuesta y desde ya anunció su voto para las próximas elecciones. “Yo, por Petro”, respondió categóricamente De Francisco.

El actor, posible candidato al Congreso por el partido Centro Democrático, reconoció que el senador de la denominada Colombia Humana parte como el favorito a quedarse con la presidencia, pero arremetió contra el exalcalde de Bogotá.

“Si las elecciones fueran hoy, el señor Petro ganaría. Si el señor Petro ganara, yo no estoy en contra de ese tema de izquierdas o derechas. Para mí el peligro no es la izquierda, para mí el peligro es él. No le creo absolutamente nada. Me parece que una persona que portó armas en contra de otros colombianos no merece estar ahí.

Minutos después de que finalizara el programa, De Francisco quiso dedicarle un tuit a Petro y uno de los argumentos que el uribismo más usa contra el senador para descalificarlo. El periodista manifestó que todos los planteamientos del senador distan de los de la dictadura venezolana. “Petro ha explicado miles de veces cómo su programa está lejos del modelo venezolano. Lógicamente los uribistas lo van a ignorar”, escribió en su cuenta de Twitter.

En ‘La Tele Letal’, Cárdenas también atacó al director de la serie ‘Matarife’ y lo descalificó por su apariencia física. Este es el video del momento en el que el actor y De Francisco hablaron sobre las próximas elecciones presidenciales: