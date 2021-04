green

La entrevista se centró mucho en el líder de la Colombia Humana y por veces pareció convertirse más en una discusión de Cárdenas con Santiago Moure y Martín de Francisco, aunque siempre en buenos términos.

De entrada, el artista dejó claro que apuntaría a Gustavo Petro:

“Para mí el peligro no es la izquierda, el peligro es él porque no le creo absolutamente nada y porque no me parece que una persona que portó armas en contra de otros colombianos merecería estar ahí”, comentó Cárdenas en un principio.

De Francisco lo cuestionó recordando que el expresidente uruguayo ‘Pepe’ Mujica también perteneció a un grupo guerrillero, pero Cárdenas se mantuvo: “Son dos tipos de guerrilla bastante distintos. No sé si estaría relacionada con narcotráfico“, ripostó.

Cuando le pidieron describir a personajes con una sola palabra, uno de ellos también fue Petro. Primero, Cárdenas murmuró “el señor de las bolsas”, pero luego de pensar un poco lo resumió como “maléfico”.

“Nadie que haya sido capaz de hacer parte de un grupo delincuencial que atentó contra otros colombianos con el pretexto de estar buscando la paz o mejorar en algo (no lograron absolutamente nada porque no era eso lo que buscaban), merece siquiera medio voto”, señaló a continuación.

Cuando el que salió fue el ‘Ñeñe’ Hernández, el actor le restó importancia y acto seguido retomó sus ataques a Petro, al que incluso relacionó con el ‘castrochavismo’: “No me preocupan las fotos de él [del ‘Ñeñe’]. Me preocupan cosas como el apoyo claro y diáfano de Petro a gente como [Hugo] Chávez; dice que es un patriota y que el modelo venezolano es lo mejor que le ha pasado a Latinoamérica”, sostuvo.

“No es un fantasma etéreo el tema del miedo al ‘castrochavismo’; el señor lo ha dicho a viva voz miles de veces”, concluyó.

Martín De Francisco no se quedó callado por su preferencia hacia Petro y, finalizado el programa, trinó desmintiendo lo dicho por Cárdenas:

Petro ha explicado miles de veces cómo su programa está lejos del modelo venezolano. Lógicamente los uribistas lo van a ignorar. — Martín De Francisco (@MdeFrancisco12) April 13, 2021

Cárdenas habló de su candidatura en 2022

Jorge Cárdenas también se refirió brevemente a su candidatura para las elecciones del 2022 diciendo que el que la había “ventilado” era el propio expresidente Álvaro Uribe.

Sobre el presidente Iván Duque, Cárdenas opinó que apoyarlo no era necesariamente asentir ante todas sus acciones, pero también lo defendió cuando le preguntaron cuál sería su mentira más difícil de desmentir. Según él, “habría que pensar primero en cuál es la mentira”, porque “más que mentiras, son promesas que no se han podido cumplir”.

Al hablar del tema incluso hubo tiempo para bromas, cuando le preguntaron qué le diría el Cárdenas actor al Cárdenas candidato: “No haga ‘La tele letal’. No vaya al programa, no haga eso. No es advertencia, es sentido común“, dijo, entre risas.

Sin embargo, también reconoció que había aceptado la invitación al programa porque los conocía a ambos, lo cual explica en parte cómo es que con temas tan aparentemente apasionantes para los tres, nunca se salieron de cabales. Sin embargo, también dejó una frase interesante: “Si uno solamente conversa con la gente que está de acuerdo con uno, está jodido“.

Este fue uno de los segmentos en los que Cárdenas habló de Petro: