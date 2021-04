Lo hizo Margarita Rosa de Francisco a través de su cuenta en Twitter, en donde puso un trino que en poco más de cuatro horas ya superaba los 12.000 ‘me gusta’.

“Que no nos pase lo de Ecuador . A los que no les gusta Petro, entiendan que el pacto histórico es mucho más que un candidato”, escribió.

La actriz prometió que ese “clamor nacional” de un sector de la ciudanía “se va a institucionalizar en un acuerdo”, y dijo que si no hay unión el resultado final no será el esperado.

Vénganse pal Pacto, gentes. Que no nos pase lo de Ecuador. A los que no les gusta Petro, entiendan que el Pacto Histórico es mucho más que un candidato. Es un clamor nacional que se va a institucionalizar en un acuerdo que haremos entre todos. ¡Si no nos unimos, no lo lograremos!

— Margarita Rosa (@Margaritarosadf) April 12, 2021