green

En medio de la charla con la presentadora, el actor aseguró que está soltero desde hace tiempo y que sus relaciones no las suele publicar porque no cree que sea necesario; su última pareja le terminó porque se fue “a conquistar el mundo”.

Debido a la pandemia, el artista ha tenido que estar solo en su apartamento, por lo que reconoce que le gusta pasar tiempo consigo mismo, lo que no quiere decir que no haya tenido encuentros con nadie, pues hay gente que va y viene.

(Vea también: Nela González, de ‘Pa’ quererte’, y su historia de amor con su esposa escritora)

Karoll Márquez y la pregunta de si es gay

En la conversación, ‘Diva Rebeca’ aprovechó para tocar el tema de por qué pensaba que la duda sobre su sexualidad no debía hacerse, y el actor comentó que “la pregunta es obsoleta”, pues a él no tienen que sacarlo de ningún lado.

“Nunca he estado metido en ningún clóset; que le quede claro a todo el mundo“, aseveró Márquez, y agregó que el hecho de que no se refiera a su vida personal no quiere decir que esté escondiéndo su orientación sexual.

Karoll Márquez cree que no le debe pedir permiso a nadie para amar

El cartagenero le dijo a la conductora que él no tiene que consultar a nadie para “existir”; además, aclaró que no tiene la culpa de que muchos no sean lo suficientemente listos como para percibir su sensibilidad: “Para mí es muy obvio”.

Karoll también aprovechó el momento para aclarar que la gente tiene una obsesión por “escuchar lo que le genera morbo”, y ‘Diva’ le recordó una frase de Juan Gabriel: “Lo que se ve no se pregunta”, a lo que el artista respondió con un simple: “Así es”.

Karoll Márquez publicó foto en el Día del Orgullo LGBTI

La presentadora, que destapó acoso de sacerdote hacia Claudia Bahamón, trajo a colación en su entrevista que el cantante publicó un un día en Twitter una foto en la que celebraba el ‘Gay Pride’ y él dijo que lo único que le produce orgullo es su vida, quién es: “Soy y ya. ¿Te gustó? Bien, si no, no pasa nada”.

“Yo soy una persona libre hace rato“, aclaró el cartagenero, y añadió que en su vida solo le importa lo que piense su familia, pues eso es lo que le da valor a su ser.

(Vea también: Claudia Bahamón recordó cuando Margarita Rosa se enteró de que fantaseó con ella)

“Lo que se supo se supo hace rato, por eso, hace rato se supo“, cerró el tema Karoll Márquez, como se evidencia en la video que aparece a continuación: