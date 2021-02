green

En la conversación con el personaje y luego de comentar que Adriana Tono le quitó de encima a exreina que le ‘echaba los perros’, Claudia Bahamón comentó que un día fue a un centro estético a practicarse un procedimiento de “gimnasia pasiva”.

Claudia Bahamón fantaseó con Margarita Rosa de Francisco

Estando en el lugar, en donde duraba “electrocutada” como “40 minutos”, le pasaron la revista Soho para que la leyera, pero en esa edición ella dio una entrevista, por lo tanto, ya le había echado un vistazo.

Ante la negativa, la trabajadora del lugar se la pasó a la persona que estaba en la camilla del lado, que Claudia no pudo ver en el momento porque había una cortina de por medio.

“De repente, abren la cortina y quedamos viéndonos. Estaba Margarita Rosa de Francisco en la [camilla) de al lado. Yo la voltié a mirar y Margarita estaba en mi entrevista, y en mi entrevista me hicieron la típica pregunta: ‘Si usted algún día tuviera la oportunidad de estar con una mujer, ¿con quién estaría?’. Yo me acuerdo que respondí: ‘Margarita Rosa de Francisco'”, rememoró la presentadora, que estará en la versión 2021 del ‘reality’ de cocina.

Mientras estaba “electrocutada”, la conductora de televisión entró en pánico cuando se percató de lo que estaba ocurriendo en ese momento:

“Ella leyendo la entrevista y yo: ‘¡Ay, no. Dios mío!’. Yo no me podía salir de eso y Margarita me mira y yo, no, me miró. Pero yo no la conocía”, dijo Claudia Bahamón, quien en la misma charla habló del acoso que sufrió con sacerdote de su universidad.

¿Cómo reaccionó Margarita Rosa al saber que era la fantasía de Claudia Bahamón?

Ante la incómoda posición en la que se encontraban, la presentadora de ‘Masterchef‘ se arrepintió ahí mismo de “haber respondido eso”, y aún recuerda qué hizo su colega en ese momento:

“Nada, ella también se hizo la bobita. Pasó página”.

Aquí, la parte de la conversación en la que Claudia Bahamón le contó el bochornoso momento a ‘Diva Rebeca‘: