green

En la madrugada de este domingo, Margarita Rosa de Francisco envió un mensaje a la periodista de Caracol Radio sobre la opinión que emitió de ella hace unos días en la emisora.

Sin embargo, lo que pareció molestarle fue la forma en que tituló un medio al difundir esas palabras: “Callada de boca de Vanessa de la Torre a Margarita Rosa”, dice la nota publicada en la tarde del sábado.

Así mismo fue como comenzó su respuesta en el trino en el que citó dicha publicación y dijo que no consideraba que le hubiesen callado la boca sino que interpretó esas palabras como “un regaño de mamá a una niña con malos modales”.

Además, sintió que De la Torre le dio un tinte de “trivialidad” a un asunto que ella considera “mucho más serio” y que si quiere reducir todo a una “fiesta”, pues es una situación que “tiene a Colombia jodida”.

Esta fue la respuesta completa de De Francisco:

“La callada de boca” de @vanedelatorre no es más que un regaño de mamá a una niña con malos modales. Para mí el asunto es mucho más serio que la trivialidad “irse de una fiesta rayando las paredes de la casa”. Esa “fiesta” tiene a Colombia jodida. Es demasiado obvio. https://t.co/PszsGUjocf — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) February 21, 2021

Días antes, De Francisco también había utilizado su espacio en el medio para criticar al dueño, Luis Carlos Sarmiento Ángulo, y que la hija del empresario le respondió allí mismo dándole la bienvenida siempre, pero exigiéndole respeto.

¿Qué le dijo Vanessa de la Torre a Margarita Rosa?

Fue el pasado martes al conocer un trino en el que la expresentadora de ‘El Desafío’ escribió “ya no le creo nada al tiempo”, y que se publicó horas antes de conocer que De Francisco dejaría su columna en el diario capitalino.

Allí, la periodista expresó en el espacio de ‘6 a.m. Hoy por hoy’ de la emisora:

“¡Váyase! Si no le gusta la fiesta, uno se va de la fiesta, pero no por eso va a rayar las paredes de la casa; ¿para qué? No es necesario, una casa donde a usted la recibieron, donde le dieron columna, le dejaron escribir lo que quería, cuando era la presentadora del ‘Desafío’, la graduaron de intelectual. Perfecto, ¡hágalo!, ¡váyase!, pero no tiene por qué tirar las paredes de la casa. Aplica para Margarita y para cualquier persona que se vaya de un medio”.

Fueron esas primeras frases las que la actriz eligió para responder. Entre tanto, la periodista no se ha pronunciado sobre la opinión que dieron de sus palabras.