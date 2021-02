green

Ante la duda de si alguna vez besó a una mujer, la presentadora de ‘Masterchef‘ negó haberse sentido atraída por alguna, y comentó:

“Lo más cercano que tuve fue una compañera de Noticias RCN, de hace muchos años”, dijo Claudia Bahamón, sin referirse con nombre propio a la mujer, aunque ‘Diva Rebeca’ añadió al tema: “Todos sabemos cuál es”.

Luego, la conductora de televisión se dio cuenta de que su comentario se pudo prestar para malentendidos y aseguró que nunca tuvo nada con su colega, al contrario, ella la defendió “de una chica que es lesbiana” y “estuvo en el reinado de Miss Colombia [Señorita Colombia]”.

“Me ‘echaba los perros’ siendo reinita. Me llamaba al noticiero; más linda. Yo me ponía nerviosa. [Decía] ‘¡Me están llamando! ¿Qué hago? ¿Quién contesta esta llamada?’. […] No, yo toda estresada”, narró Claudia Bahamón, quien en el mismo espacio dijo que Natalia París la tiene bloqueada en redes.

La también empresaria, que reveló que su voto (en un inicio) no lo dio por Iván Duque, rememoró que en esa época en la que la reina le coqueteaba ella ya tenía una relación con Simón Brand, su esposo, y le pedía consejos a su compañera.

En su relato, Bahamón también mencionó que no sabía cómo manejar la situación, porque no quería herir los sentimientos de la candidata a Señorita Colombia y no sabía de qué forma aplicarle la famosa frase de “no eres tú, soy yo”.

Claudia Bahamón dijo que Adriana Tono le espantó a exreina que le coqueteó

“Entonces Adriana me defendió. ¡Ay, perdón!”, soltó Claudia Bahamón e inmediatamente se tapó la boca, dando a entender que no debió mencionar el nombre de su colega, aunque ‘Diva Rebeca’ aprovechó para agregar: “Ya todos sabíamos que la Tono ya tú sa'”.

Con el nombre y apellido aportados en la conversación, queda claro que es Adriana Tono la compañera a la que se refería Bahamón, esto, sin contar con que las dos trabajaron en Noticias RCN a partir del segundo semestre del año 2002.

“Mi compañera me defendió y cogió el teléfono y le dijo: ‘Ajá. No la volteo yo y la vas a voltear tú’. Nunca más volvió a llamar”, concluyó la empresaria.

Aquí, la conversación que sostuvo la presentadora con ‘Diva Rebeca‘: