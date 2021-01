green

Luego de que el personaje bromeara diciendo que estuvo de vacaciones en Europa y para evitar contagio de COVID-19 tomó moringa y dióxido de cloro, químico que recomendó Natalia París y por el que recibió advertencia de la SIC, la presentadora habló de la modelo.

“Mire que Natalia París me tiene bloqueada y yo no sé por qué“, aseguró Claudia Bahamón a ‘Diva Rebeca’, quien le preguntó por la razón que pudo motivar a la también Dj a restringrle el acceso a su perfil.

La presentadora de ‘Masterchef’, quien aplaudió trino de Duque sobre páramos, agregó en la conversación que no tiene ni idea qué fue lo que hizo para que la modelo la bloqueara, pero que un día se dio cuenta de esto y quedó sorprendida.

“Un día fui a seguirla y no, me bloqueó. No sé. Yo quiero pensar que fue una equivocación“, añadió Claudia Bahamón, y luego el personaje dijo que lo que pudo pasar es que Natalia París la confundió con Johana Bahamón.

Cabe mencionar que pese a que tanto Claudia como Johana comparten el mismo apellido, entre ellas no existe ningún tipo de parentezco, aunque algunos seguidores así lo piensen.

Aquí, la conversación que sostuvo conductora de televisión con ‘Diva Rebeca‘: