Según indicó la actriz, que denunció extorsión en noviembre de 2020, al programa de entretenimiento de Caracol Televisión, ella era muy tímida y cuando probó el alcohol se dio cuenta de que adoptó otra personalidad, una más sociable; pero no supo controlar la forma en que bebía.

“No tomaba normalmente sino anormalmente”, explicó Alina Lozano, y agregó que perdió la capacidad de decidir cuántas copas se tomaba; además, mezclaba el licor con el cigarrillo y “era letal”.

La actriz de ‘Pedro, el escamoso’, que denunció cobro excesivo por un desayuno en El Dorado, no era una joven de buenos tragos y hasta llegó a ser agresiva, pero lo peor de todo era el despertar del día siguiente: “amanecía muy enferma”, su cuerpo no tenía tolerancia al alcohol y le frustraba el hecho de que el organismo no le respondiera bien.

Las complicaciones que vivía la artista al otro día eran tan fuertes que experimentó hasta infecciones respiratorias, gripa y una descompensación poco usual, situación que hizo que sus padres la alertaran y decidió ir al médico.

El especialista le habría confirmado a la actriz de ‘Pedro, el escamoso‘ que su cuerpo no tenía resistencia al alcohol y le dijo que su única alternativa era la abstinencia, por eso decidió tapar “la botella desde hace 20 años”.

