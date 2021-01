green

Pero esa novela, que entre sus protagonistas tiene a Danna García, que quedó con varias secuelas por el COVID-19, no es la única producción de Caracol que se acabará pronto; antes llega a su final la serie basada en la vida de Sandro de América.

Mientras tanto, aquí podrá ver lo que pasará en esas y otras novelas y series de Caracol y RCN esta semana. Algunos de los avances los compartió Caracol con Pulzo, mientras otros son de promociones de RCN y viejos videos de veces anteriores que ese canal ha repetido, por ejemplo, ‘Betty, la fea’.

Avance de ‘Pasión de gavilanes’, del 25 al 29 de enero

En el pantano todo se complica cuando Dínora sufre una picadura y Fernando decide abandonarla para seguir su camino, pero Juan y Gabriela, a quienes la antagonista ha hecho daño, intentan auxiliarla.

Por eso, a Fernando no le queda de otra que ayudar a Juan a construir una camilla para poder cargar a la malvada mujer, pero este último, cansado de llevarla, insiste en abandonarla. Dínora, desesperada, ataca a Fernando, quien, nervioso, le dispara.

Por su parte los otros hermanos Reyes, Franco y Óscar, y las hermanas Elizondo, Norma, Jimena y Sarita, siguen viendo cómo rescatar a Juan y a Gabriela, y con la ayuda de Aníbal, quien resulta ser tío de los Reyes, arman la expedición de rescate junto con la policía.

En medio de eso, Eva descubrirá una verdad que se niega a creer: Aníbal sería el hombre del que se enamoró en el pasado y de quien perdió el rastro luego de un accidente. Ella no puede evitar sorprenderse al escuchar el nombre del tío de los Reyes. En su investigación por conocer más de Aníbal, descubre que él tiene familia e hijos.

Entre tanto, Rosario, quien despierta en el hospital, hace preguntas sobre su esposo Armando y a Panchita no le queda de otra más que evadir la verdad de que ha muerto. Además, la mujer se comunica con Franco y le hace saber que la cantante quiere hablar con Sarita y con él.

Este es un trino en el que Caracol ha anunciado parte de lo que sucederá esta semana en ‘Pasión de gavilanes’; en la grabación se ve que Dínora asevera que tiene planes de matar a Juan:

Dínora confesará a Fernando el motivo de su fuerte actitud frente a su familia y los hombres, como también que no piensa dejar vivo al hombre que la rechazó. #PasiónDeGavilanes hoy después de Noticias Caracol de las 7:00 p.m. pic.twitter.com/p1KjQCmZc2 — Caracol Televisión (@CaracolTV) January 25, 2021

Avance de ‘Pedro, el escamoso’ esta semana

Pedro intenta, por última vez, convencer a Paula de escaparse juntos, pero no lo logra: ¡Paula y César Luis se casan y viven su luna de miel! Sin embargo, la doctora no se siente muy satisfecha con la decisión.

Pedro, golpeado por lo sucedido, llama a Mayerly para agradecerle por todo y decirle que no volverá a casa. Entre tanto, Mónica le pide a Pastor que busque al ‘Escamoso’ y que lo haga regresar cuanto antes.

Al mismo tiempo, Paula vuelve de su luna de miel y se entera de la desaparición de Pedro, al igual que César Luis, quien se molesta porque ‘el Escamoso’ se vuelve el centro de atención de todos, pero especialmente porque ve a su esposa muy preocupada por él.

Y es que Paula no puede evitar recordar lo vivido con Pedro y más aún cuando se disgusta con su esposo, por ocultarle la decisión de regresar a la presidencia de Freydell. Además, la doctora le confiesa a Ana que su relación no va bien y que no soporta a César Luis, pero esta le aconseja que defienda lo que han construido hasta el momento.

Mónica no quiere dejar pasar la oportunidad de recuperar algo de lo que ha perdido y no puede evitar alegrarse al saber que el matrimonio de su exesposo no va bien. Por eso, la mujer le propone a César Luis un viaje de negocios a Cartagena con ejecutivos japoneses.

Mientas eso pasa, ‘el Escamoso’ trabaja en Curazao como salvavidas y conoce a Jhon Héctor, un colombiano con quien entabla una amistad. Pedro le confiesa que le teme al agua y que eso ha dificultado su trabajo; al final, decide volver a Colombia y laborar en un bar. Ahí no se le facilita la preparación de los cocteles, entonces, se ofrece a reparar el carro de un japonés, Akiito, quien manifiesta su deseo de comprar mangostinos, por lo que Pedro decide llevarlo a su pueblo. Estando allí, un viejo amigo le avisa al ‘Escamoso’ que fue declarado objetivo militar por los miembros de la familia Chávez, con quienes tuvo roces en el pasado.

Avance de ‘Pa’ quererte’, del 25 al 29 de enero

La relación de Mauricio y Dany va de mal en peor, al punto que ambos empiezan a encontrar más similitudes con sus exparejas que entre ellos. Ella está tan desesperada con lo que les está pasando que, incluso, se desahoga con su amiga Azucena.

Pero esa no es la única pareja que tendrá problemas, Juliana le cuenta a su amiga Tatiana que todo parece indicar que Pablo la abandonó. Estos novios están esperando un bebé y Pablo estaba cansado de la actitud de Juliana y, entre otras cosas, de que no quisiera regresar al colegio.

Igualmente, ‘Toño’ y Verónica siguen teniendo problemas y, en su proceso de divorcio, él dice que se quiere quedar con todo, desde la custodia de sus hijos hasta el restaurante. Ella, afectada, habla con Jorge de lo que está pasando.

Y es que esta semana ni las parejas que parecían disfrutar de las mieles del amor se salvarán de tener problemas, ya que a Milagros su mamá le muestra que Julián la está engañando, pues en realidad es un hombre casado.

Avance de ‘Betty, la fea’, del 25 al 29 de enero

Beatriz y Marcela tienen un nuevo altercado, pues la asistente de presidencia le responde con altanería a la socia de Ecomoda, que no desaprovecha el momento para llamar “cretina” a ‘Betty’ e insultarla.

Pero ‘la Fea’ la termina sorprendiendo, cuando le dice que su ‘tormento’ con ella se acaba ese mismo día, pues va a renunciar.

En el siguiente video se puede ver el momento de la renuncia; lo publicó RCN en su canal de YouTube en una de las varias oportunidades que ha repetido esta creación de Fernando Gaitán.

Marcela no será la única sorprendida con el actuar de Beatriz, ya que en otra escena Daniel Valencia la reta con una frase en la que le expresa que está ansioso por conocer su balance y, en respuesta, ella le dice: “Estoy segura que le van a encantar”.

Pero ese balance estará lejos de encantarle a muchos, porque con él se destapará la mala situación de Ecomoda; Beatriz se cansó de cubrir a don Armando, después de saber que él la estaba utilizando, pero lo que desconoce es que lo que para su jefe al comienzo fue una tortura y un juego hoy es amor, pues está enamorado de ella.

Otro al que el ‘amor’ le jugará una mala pasada es a Nicolás, porque, cuando Patricia se entera que él fue a llevar a ‘Betty’ a la empresa, ‘la Peliteñida’ baja a buscarlo, ya que está esperando que él le dé el cheque para salvar su carro… y eso no pasará.

¿Qué pasará en ‘La hija del mariachi’ de enero 25 al 29?

La mamá de Emiliano Sánchez Gallardo (o Francisco Lara) se entera de todo lo que está pasando con el caso de la muerte de Martín del Valle y que este estuvo en Colombia con su hijo.

Por eso, le dice a su esposo que si Emiliano no aparece, ella misma irá a buscarlo; es decir, que tiene pensado viajar a Colombia a ver a su heredero, pues está convencida de que es inocente, así todos intenten culparlo de lavado de dólares y el asesinato de Martín.

Pero la información no solo llegará a oídos de la mamá de Emiliano, sino de uno de sus enemigos, el abogado Corona, que empieza a tramar nuevas cosas para evitar ser descubierto.

Por su parte, Sánchez Gallardo sigue despechado por Rosario, que también está muy mal tras saber toda la verdad sobre su amado. Al verla así, ‘el Coloso’ se ofrece a ayudar a ‘la Hija del mariachi’ en lo que ella necesite.

¿Qué pasara en ‘Enfermeras’ esta semana?

En la serie, en la que la semana pasada fue tendencia un beso gay, el doctor Agustín Garnica sigue intentando descubrir qué es lo que tiene Gloria Mayorga, y su informante lo llama para contarle que ya sabe lo que le está recetando la doctora Helena Prieto a la enfermera.

Aunque solo la médica, Gloria y la hermana de ella saben que en realidad el problema de la enfermera es de adicción y no de estrés, en un punto Mayorga se encuentra con Garnica, quien le pregunta qué tiene, pues si descubre alguna anomalía podrá despedirla como tanto lo ha querido.

La enfermera María Clara González, por su parte, sigue en su trabajo lejos del Hospital Santa Clara, pero está informada de lo que allí sucede debido a que su novio, el doctor Pérez, le cuenta todo. Entre los datos más recientes le dice que el coronavirus ya fue declarado como una pandemia, pues cabe recordar que la serie aprovechó lo que está pasando en el mundo para agregarlo en sus libretos.

Asimismo, habrá un ‘código azul’ que pondrá a correr a más de uno en el hospital.

Final de Sandro de América y estreno de ‘La viuda negra 2’

El final de la serie sobre Sandro de América será este 26 de enero. En sus últimos capítulos, Roberto se confiesa, y dice que se arrepiente de no haber podido cantar su última canción en ‘el Gran Rex’.

Adicionalmente, se revive el instante en el que se casa con Olga y el acontecimiento que marcó la vida de sus seguidores: la muerte del artista en 2010, a los 64 años.

Esta producción la reemplaza la segunda temporada de ‘La viuda negra’, “la historia de Griselda Blanco, mejor conocida como ‘la Reina de la cocaína’, una mujer que logró convertirse en una de las narcotraficantes más poderosas en los años 90 y que llegó a Colombia en el año 2004 después de ser deportada de Estados Unidos y de pagar una condena en los años 70”, aseguró Caracol.

El medio también destapó un avance y señaló que en los primeros capítulos se podrá ver el operativo que da con la captura de ‘la Viuda negra’, apodada así por haber matado a sus maridos, y sus primeros crímenes.

Sin embargo, en ese traslado a la prisión, Griselda le tiende una trampa a la DEA y logra escapar, lanzándose a un río con la colaboración de Ángel, un expolicía y asesino de la mujer e hija del ‘Diablo’. El exuniformado la salva para que, a cambio, lo ayude a rescatar a su hija, quien está secuestrada por ‘el Diablo’, quien le declara la guerra a Estados Unidos por el asesinato de su familia.

El punto débil de ‘la Viuda negra’ es su hijo, Maicol, que termina en manos de la DEA, pero al que además ‘el Diablo’ ordenó matar.

Al ver la situación de ambos, Griselda y Ángel concretan su alianza para rescatar a sus hijos. Lo que no saben es que el gobierno le tenderá una trampa a ella, haciéndole creer que tendrá beneficios a cambio de su colaboración para capturar al ‘Diablo’, pero el plan real es matarla.

