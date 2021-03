green

La presentadora del espacio, que se trasmite por Instagram, recordó los chismes que rodean a los cantantes y, de paso, le preguntó a la creadora de contenido si estaría dispuesta a hacer un trío con Maluma y la duda desató carcajadas.

¿Luisa Fernanda W haría un trío con Maluma?

Pese a que ‘Diva‘ comentó que estar con el cantante sería una “delicia”, cuando la ‘influenciadora’ pudo apaciguar su risa respondió:

“No me gustan los tríos, y menos con dos hombres. O sea, no. Eso será como ‘hardcore’ (duro). Ay, no. A mí no me gusta un trío con dos hombres“.

Ante el panorama, la entrevistadora aprovechó para preguntarle a Luisa Fernanda W -que hizo versión de icónica canción– si se atrevería a tener intimidad con dos mujeres y ella comentó: “Tampoco. Pero lo pensaría, por qué no“; además, reiteró que el hecho de tener sexo con dos hombres se le hace incómodo.

Luisa Fernanda W aclara supuesta homosexualidad de Pipe Bueno y Maluma

Ante la negativa de los tríos, ‘Diva Rebeca’ regresó a los rumores del supuesto romance entre los cantantes, y la creadora de contenido aseveró que quienes conocen a Juan Luis (Maluma) saben qué le gusta.

“A la gente cómo se le ocurre, cómo se le pasa por la cabeza. Esos dos son más machos. Son increíbles los dos, machos”, concluyó la ‘influenciadora’, quien mostró cómo evolucionó su cuerpo 4 meses después de dar a luz.

Aquí, la conversación que sostuvo Luisa Fernanda W con ‘Diva Rebeca’; el momento exacto de sus declaraciones aparece a partir del minuto 37:40.