Además de aclarar que no tiene en nada en contra de la comunidad LGBTI, la creadora de contenido le dijo a la presentadora que está en contra de todas aquellas políticas que sean opresoras de una minoría, como la que se vio ofendida por el video que publicó en 2018 y que le dio la vuelta al mundo.

En aquella época, Kika Nieto estuvo en la mira del país por haber dicho:

“Yo opino que Dios nos hizo a todos y creó al hombre y a la mujer para que el hombre esté con la mujer, y la mujer esté con el hombre, y ya. […] Lo que hayamos hecho después de eso, como hombre con hombre y mujer con mujer, considero que no está bien; sin embargo, ojo a esto, lo tolero, tengo amigos gais, tengo amigas lesbianas“.

Kika Nieto habla de su proceso contra ‘Las Igualadas’

Luego del ‘show’ mediático y las tendencias que se desataron debido a lo dicho por la ‘influenciadora’, quien se disculpó públicamente, Mariángela Uriba (de ‘Las Igualadas’) expresó que su discurso sí fue homofóbio y sustentó su teoría.

El punto expuesto no le cayó en gracia a Kika Nieto, quien interpuso un proceso para que ‘Las igualadas’ rectificaran lo dicho pero, como ella misma le aceptó a ‘Diva Rebeca’, ellas ganaron “por el derecho a la libre opinión”.

“Ante el país yo quedé como una asesina”, expresó la ‘youtuber’, quien comentó que luego ella recibió una tutela por la misma grabación.

Según explicó Kika Nieto, un joven comparó sus acciones con las vistas en “el holocausto y la persecusión de los judios”; ella comentó que él prácticamente dio a entender que ella “era la nueva Hitler”.

Kika Nieto tuvo órden de captura por video de “lo tolero”

Luego de asegurar que quisiera quitarse todo el historial de polémicas de encima y asegurar que su vida “era más feliz y más estable antes de esta miércoles”, la ‘youtuber’ confesó que recibió amenazas en su casa.

“Perra, te voy a matar”, fue uno de los mensajes que recibió la joven, a quien también le dijeron “homofóbica” y le dejaron flores como de velorio.

“El acoso que yo he recibido, la gente no tiene idea cómo funciona; yo esta vaina no la ventilo porque no quiero seguir hablando del tema. […] La gente no tiene ni idea de todo lo que pasó a raíz de eso y detrás de cámaras. A mí me dieron [orden de] captura”, dijo la creadora de contenido.

Ante la confesión de Nieto, quien fue acribillada por comentario sobre una mujer “trozudita”, la entrevitadora quiso saber si era verdad que “estuvo presa dos días”, pero ella aclaró que no alcanzó a estarlo, aunque sí hubo una orden en su contra.

Aquí, la entrevista que Kika Nieto le concedió a ‘Diva Rebeca‘: