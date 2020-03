green

Como explicó la ‘youtuber’, la idea de la grabación era hablar de “gente que se cree sexi o que lo es” dentro de la red social de moda, y aclaró que a ella no le tenía que gustar lo que a todo el mundo.

Pero fue la grabación de una mujer que hizo ‘twerk’ la que se llevó algunos comentarios que a muchos en Twitter no le cayeron en gracia.

“Está hermosa. Me encanta que sea ‘trozudita’ y que no le dé pena“, fueron las palabras que calaron negativamente, pues muchos interpretaron que una mujer que no es tan delgada debe sentirse incómoda con su figura.

Varios usuarios destacaron la belleza de la ‘tiktoker’ y reconocieron que ya han pasado muchas cosas en el mundo para abolir los estereotipos, así que está demás seguir los imaginarios de belleza.

Aquí, algunas de las reacciones que dejó el video de Kika:

Kika Nieto diciendo que le encanta que alguien sea “trozudita y que no le de pena” como si la chica tuviera que avergonzarse por su cuerpo. Ella abre la boca y la caga literalmente. pic.twitter.com/4D9pv1TcPU — Alex(ander). (@humotornasol) March 31, 2020

Si a Kika Nieto no le da pena decir tantas estupideces juntas, ¿por qué a una persona “trosudita” sí debería darle pena bailar y grabarse? — María Alejandra (@iamlamaria) March 31, 2020

Kika nieto diciendo "me encanta que no le dé pena" pues ella si baila, no como cierta YouTuber… — KellySaray⚯͛ (@kelly_osc) March 31, 2020

A ver Kika Nieto, cuéntanos ¿por qué a una mujer “trosudita” debería darle pena? — María Alejandra (@iamlamaria) March 31, 2020

Kika Nieto vuelve y la hace "Me encanta que sea trosudita y no le de pena" 🤦🏽‍♂️ no es lo que dice, es como lo dice — Stic campaz (@sticcampaz) March 31, 2020

Kika Nieto crítica los vídeos de las chicas en tok tok que bailan muuy bien. Aquí tenemos un positivo para envidiosa triple hpta. (Perdón la grosería es que ella me altera) ¿Por cierto, que tal que se pusiera a criticar sus propios videos?

Le da una embolia de la pena… — Jhon (Shon) (@JonhPizo) March 31, 2020

Kika Nieto es como acalambrada de la testa, no encuentro alguna otra explicación a su comportamiento 🤔🤔🤔 https://t.co/EIeV3W65nv — La Zebra! (@Soy_Zebrastian) March 31, 2020