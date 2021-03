green

El pasado 12 de marzo TMZ aseguró en su portal que la pareja había cancelado su compromiso y, por ende, su relación; hasta ese momento se desconocía qué los había llevado a decirse adiós, aunque algunos medios llegaron a decir que podría deberse a que el exdeportista suele coquetear con otras mujeres.

En los informes que dieron respecto de las inseguridades de la también actriz, se pudo conocer que ella tenía permiso de rastrearle el celular del exbeisbolista; esto, como medida preventiva, pues sabía desde un inicio que él era considerado un mujeriego.

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez, la fortuna que comparten

En la noticia de su ruptura, que luego fue desmentida por la pareja a CNN, TMZ también comentó que “el patrimonio conjunto” que ellos crearon desde 2017 está sobre los 700 millones de dólares.

Durante su relación, los famosos hicieron compras como la de un apartamento de US$ 15 millones; la lujosa propiedad está ubicada en un emblemático edificio de Manhattan, Estados Unidos.

En 2020, ‘J Lo’ y ‘A Rod’ mostraron su interés por comprar el equipo de los New York Mets, que durante años fue el grupo rival del exjugador de beisbol, quien fue campocorto y tercera base de los New York Yankees; luego desistieron de su oferta, pues el 80 % de las acciones estaba en US$ 2.600 millones.

Fortuna de Jennifer Lopez

Como indica Celebrity Net Worth, portal especializado, hasta 2020 la ‘Diva del Bronx’ acumulaba un patrimonio de US$ 400 millones; dinero que ha conseguido mediante sus proyectos musicales, actorales y sus empresas.

Además, anualmente la intérprete de ‘Jenny from the Block’ gana alrededor de US 40 millones, suma que durante 2020 pudo haber crecido significativamente debido al éxito que obtuvo con su presentación junto a Shakira en el Super Bowl.

Fortuna de Alex Rodriguez

Según el mismo medio citado, el exjugador de los New York Yankees ha acumulado US$ 350 millones, que no solo ha obtenido al explotar sus habilidades deportivas, pues ha invertido gran parte de su dinero en el sector inmobiliario.

El medio también destacó el hecho de que el exdeportista gana anualmente US$ 33 millones, que son US$ 7 millones menos de lo que recibe la actriz de Hollywood, quien se encuentra a la espera de que se estrene su película junto a Maluma.