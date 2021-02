green

El canadiense llegó al Raymond James Stadium de Tampa, Florida (Estados Unidos), vestido de rojo, con un traje similar al que llevó en el video de ‘Save Your Tears’, pero a muchos aficionados del espectáculo les quedó faltando.

Aquí, el mapa que muestra la ubicación del escenario deportivo:

Aunque The Weeknd interpretó en el ‘halftime’ lo mejor de su repertorio e hizo vibrar al público con temas como ‘Starboy’, ‘I Feel It Coming’ y ‘Can’t Feel My Face’, a muchos fanáticos no les pareció suficiente e impactante.

Todo parece indicar que la presentación que realizaron en conjunto Shakira y Jennifer Lopez en 2020, que fue una de las más vistas de la historia, dejó expectativas de los fans muy arriba, y la falta de sorpresas aburrió.

Tan criticado fue el ‘show’ de The Weeknd que el nombre de la colombiana se catapultó a las primeras posiciones de las tendencias mundiales y varios seguidores empezaron a pedirle a la NFL que volviera a repetir el espectáculo que ofreció con ‘J Lo’.

Incluso, el video oficial del ‘halftime’ de 2020 en las primeras horas de este 7 de febrero se encontraba sobre los 186 mil millones de visitas y ahora se acerca a las 200 mil millones.

Vea también: Miley Cyrus erizó al público en evento previo al Super Bowl 2021

‘Show’ de Shakira y Jennifer Lopez en el Super Bowl de 2020

Aquí, la presentación que ofrecieron la colombiana y la ‘Diva del Bronx’ en el ‘halftime’:

‘Show’ de The Weeknd en el Super Bowl de 2021

Aquí, la presentación que ofreció el canadiense, que duró 14 minutos y 11 segundos:

Aquí, algunos trino de usuarios que reclaman a la NFL un ‘halftime’ con Shakira:

Can we get Shakira and Jlo again for the #HalfTimeShow #SuperBowl the weeknd was great but it just didn’t do it for me lol🤚😔pic.twitter.com/SdXj988GsZ — Vanessa (@ItsMeVanesa) February 8, 2021

Since this years halftime show sucked had to replay Shakira from last year 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 https://t.co/iEgZYUOaID — TJ Novak 💙🇺🇸🏳️‍🌈 (@tjnovakfl) February 8, 2021

Yo después de ver el show de the weeknd #Shakira pic.twitter.com/W0c4bYsvkv — Angegg (@Angegg7) February 8, 2021

#HalfTimeShow Shakira también Rockeo Hizó que el #SuperBowl resonará en todo el mundo un año atrás pic.twitter.com/WhbEPbrj9O — Aenrique (@Aenriqu96824046) February 8, 2021

Toavia recuerdo a Shakira 😍😍😍😍😍😍 pic.twitter.com/zHlC1nwjFQ — Cardenas Red.. (@Cardenasbaro1) February 8, 2021

📞 has anyone seen @shakira … she is needed on main stage — StormyBladeLuna (@tinezza) February 8, 2021

Bueno seguiré viendo el #mediotiempo de Shakira J.Lo — | Stefany | (@SGhostmas) February 8, 2021

Muy bueno The Weeknd pero el Half Time Show supremo sigue siendo el de Shakira y JLo — Scarlett (@scarlettgomezx) February 8, 2021

Solo el de shakira y jlo que estuvo ufff. — ᴮᴱdaℓY⁷ 🐰 (@Vjkarmy7) February 8, 2021