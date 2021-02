Según señaló el rapero estadounidense en su cuenta de Twitter, el llamativo diamante costó cerca de 24 millones de dólares (83.000 mil millones de pesos colombianos). Asimismo, afirmó que duró cuatro años ahorrando para comprarlo.

Uzi Vert, adicionalmente, puntualizó que la piedra es más costosa que todas sus pertenencias juntas, incluidos sus lujosos carros y su actual casa. “Mi Bugatti ni siquiera puede pagarlo”, agregó.

I’ve been paying for a natural pink diamond from Elliot for years now . This one Stone cost so much I’ve been paying for it since 2017. That was the first time I saw a real natural pink diamond. ♦️ A lot of M’s in my face 🤫 💰 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰

