La vara para el cantante canadiense está alta, pues la presentación de la colombiana y la ‘Diva del Bronx’ ha sido una de las más comentadas y vistas en los últimos años del Super Bowl.

Sin embargo, The Weeknd llega al codiciado espacio televisivo con varios éxitos que han repuntado en las listas de Billboard, como ‘Blinding Lights’ y, el más reciente, ‘Save Your Tears’, que esta semana aparecen en las posiciones 3 y 14, respectivamente, en la clasificación ‘Hot 100’ de la revista especializada.

Es probable que el cantante aparezca en escena con maquillaje y vendajes como los que ha mostrado en el viaje audiovisual que propone a sus fans en su videos, y que representan una crítica a la obsesión de Hollywood con la imagen y el tiempo.

El concierto tendrá lugar el mismo día de la final de fútbol americano, la noche de hoy, 7 de febrero, en donde se definirá al mejor equipo de la temporada de la NFL, entre Tampa Bay Bucaneers y Kansas City Chiefs.

Aunque los tiempos en este deporte no son exactos, se espera que The Weeknd aparezca en pantalla alrededor de las 8:00 p.m.

El concierto se podrá ver en Colombia a través de ESPN 2, pero si se lo pierde, el canal de YouTube de la NFL debería compartir el video minutos después, como ocurrió con el ‘show’ de Shakira y Jennifer Lopez el año pasado.

No está claro aún de qué forma la pandemia incidirá en el diseño del espectáculo de The Weeknd, cuyos conciertos suelen tener sofisticados niveles de producción.

La legendaria agrupación liderada por Lars Ulrich anunció el 2 de febrero que estarán en un ‘show’ especial que se transmitirá por CBS una vez termine el juego.

“Celebramos el #SuperBowl con nuestro amigo @stephenathome ¡el domingo! Sintonizar @colbertlateshow “A Late Show: Super Bowl Edition” a las 11:35 pm EST en CBS para ver nuestra actuación”, trinaron desde la cuenta oficial de la banda.

We’re celebrating the #SuperBowl with our friend @stephenathome on Sunday! Tune in to @colbertlateshow’s “A Late Show: Super Bowl Edition” at 11:35pm EST on CBS to catch our performance. #LSSC #LateShow pic.twitter.com/uis4RaAIyb

— Metallica (@Metallica) February 2, 2021