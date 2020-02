Shakira hizo gala de su reconocida forma de bailar y contagió con su energía a los más de 60.000 espectadores al Super Bowl 54, que disputaron en Miami los Kansas City Chiefs y San Fransisco.

La cantante interpretó varios de los éxitos de su carrera y no se olvidó de hacer referencia a su natal barranquilla. En una parte del show dijo: “En Barranquilla me quedo”, haciendo alusión a la reconocida canción del Joe Arroyo.

Bad Bunny fue el primero en sumarse para compartir escenario con Shakira. Jennifer Lopez fue quien siguió en el orden y el último en hacer su aparición fue el reguetonero colombiano J Balvin.

Uno de los momentos más emocionantes de la presentación de Shakira se dio cuando se lanzó al público para que quienes estaban cerca a la tarima la alzaran con sus brazos. Estos son

.@Shakira just rocked the stage! 🔥 #SBLIV #PepsiHalftime

SOON: Fans can relive their favorite moments from the #PepsiHalftime show HERE https://t.co/TegS1TZFKy pic.twitter.com/yJ1xXI9Ty7

— NFL (@NFL) February 3, 2020