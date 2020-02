Pese a que son varios los artistas los que se han equivocado en su interpretación de la pieza musical, Demi hizo la diferencia, pues logró salir invicta y fue ‘coronada’ por muchos tuiteros como la primera campeona de esta justa deportiva.

El anuncio de la llegada de Lovato al campo de fútbol americano hizo que el público llenara el espacio con ovaciones. Para la importante ocasión, la cantante usó un traje totalmente blanco y llevó su cabello en ondas y suelto.

La artista, como ya es costumbre, alcanzó notas perfectas y dejó claro por qué es una de las estrellas del mundo de la música más admiradas por su rango vocal, es una soprano lírica ligera.

Luego de la impecable actuación, el público la aplaudió y varios usuarios comentaron en Twitter que todo había salido perfecto para ella; incluso, varios aseguraron que los hizo llorar.

Aquí, la presentación:

Aquí, algunas reacciones de los televidentes:

Demi Lovato es todo lo que está bien en este mundo, no dudó ni un momento en la interpretación, a masterpiece. #SuperBowl pic.twitter.com/7m7gBAlqyr — 𝓝𝓪𝓷𝓲 (@Glowing_ghost) February 2, 2020

Every year, I still tear up during the Super Bowl’s National Anthem. Amazing job this year, Demi! #SuperBowl — Melissa Rogers (@melzarooo) February 2, 2020

Thank you to Demi and the Vets for making me cry #SuperBowl — Millicent Friendly (@KelseyCiab) February 2, 2020

Demi, you slayed it!!😭🙌🏽❤️

also, did I cry?..yep, sure did! #SuperBowl — A.Dollar🌻 (@ash_bash66) February 2, 2020