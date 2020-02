View this post on Instagram

Meet @diazlizdany -an incredible young dancer from my hometown of Barranquilla. I discovered Liz dancing champeta – a Colombian favorite – on @instagram and brought her out to work together on a part of the choreography for my #HalftimeShow! She's only 18, but she takes care of her family and works so hard, and she brings so much joy. I'm proud to be able to share this stage today with a fellow Barranquillera, and to show this infectious dance from our hometown to the world. #barranquilleras #hometownheroes 💛💙❤ Les presento a Liz – una bailarina espectacular de Barranquilla. Descubrí a Liz bailando champeta – uno de los ritmos colombianos favoritos – en instagram y decidí invitarla a que formara parte de la coreografía del #HalfTimeShow! Solamente tiene 18 años pero ella se encarga de su familia y es tan trabajadora que siempre nos transmite alegría. Estoy muy feliz de compartir el escenario con ella, con una Barranquillera, y de mostrar al mundo este ritmo de nuestra tierra a todo el mundo.