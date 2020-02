green

Así lo confirmó Billboard este sábado, medio que detalla que el antioqueño interpretará ‘Qué calor’ y ‘Mi gente’, junto a Jennifer López.

Aunque J Balvin y Shakira son los más sonados, en el escenario habrá todo un listado de artistas colombianos que protagonizarán el show en uno de los eventos más importantes y multitudinarios de Estados Unidos.

Bad Bunny, por su parte, tocará ‘I Like It Like That’ y “un fragmento de ‘Chantaje'” con Shakira, agrega la revista, aunque reconoce que el listado de canciones que se tocarán todavía no ha sido confirmado del todo.

El informativo Page Six sostiene que la apertura estará a cargo de la barranquillera con ‘Hips don’t lie’ y ‘Whenever, wherever’, mientras que J Balvin también acompañará a López con ‘Love don’t cost a thing’, antes de que la hija de la artista, Emme, se les una en el escenario.

El cierre, continúa ese medio, será con ‘Waka-waka’ y Let’s get loud’.