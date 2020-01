Allí, la cantante colombiana lució un atuendo casual: yin roto, camiseta blanca con un estampado, y botas de color blanco; mientras Jennifer Lopez optó por un ‘outfit’ más elegante, blanco, que incluyó pantalón de tiro alto y ‘crop top’, así como ‘stilettos’ perla.

El ‘look’ de ‘la Diva del Bronx’, a diferencia del de Shakira, también tuvo accesorios como anillos, aretes grandes y pulsera.

Asimismo, ambas decidieron ir con el cabello suelto; la diferencia es que el de la intérprete barranquillera estaba ondulado y el de ‘J Lo’, liso.

De ahí que empezaran a circular memes del estilo de: cuando tu amiga te dice que va a ir casual y llega “montada”, o “cuando la ejecutiva lleva a la diseñadora gráfica”. Igualmente, comentarios donde defienden el estilo de cada una y que algunos asociaron hasta con su edad (42, Shakira, vs. 50, Jennifer).

Aquí dejamos algunos de los trinos que generaron las pintas de las famosas, que en la conferencia de prensa destacaron, entre otras cosas, la manera en que el deporte y música unen (teniendo en cuenta que ambas cosas estarán presentes en el Super Bowl), así como que los sueños se hacen realidad (para ellas poder cantar en este gran evento).

JLO es la amiga que siempre dice “wey, me voy a ir súper equis” Y definitivamente yo soy Shakira pic.twitter.com/YyRpqLlJgo

Cuando le preguntas a tu amiga, que me pongo? Y te sugiere no sé, ponte cualquier cosa. 😂😂😂 #Shakira no debiste confiar en #JLo pic.twitter.com/s22y1UmsB7

— Ismary González (@consultajuridik) January 31, 2020