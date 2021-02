green

Este domingo 7 de febrero es el día en que por fin se jugará el Super Bowl LV. Esta edición del 2021 tendrá el enfrentamiento de Tampa Bay Buccaneers contra Kansas City Chiefs y será en el estadio Raymond James, de Tampa.

La gran estrella del equipo local es Tom Brady, el experimentado mariscal de campo que busca un nuevo anillo, reconocimiento que ya ha ganado en varias oportunidades siendo figura con otro equipo.

Patrick Mahomes es el otro jugador que se lleva los reflectores en este encuentro. Él pertenece al club de Kansas y con 25 años es uno de los jugadores mejor pagados de la NFL.

El encuentro tendrá un grupo de aficionados en las tribunas, acomodándose a la situación sanitaria. Sin embargo, este es uno de los eventos que más mueve dinero en Estados Unidos, pues muchas empresas hacen millonarias publicidades que en años anteriores han visto más de cien millones de personas.

¿Cómo será el show musical del Super Bowl LV?

Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, es el artista que amenizará el evento. Año tras año, los organizadores y sus patrocinadores hacen del show algo digno de admirar y este año se espera que no sea la excepción. Pero él no será el único artista invitado.

Green Day ya se presentó en la noche del sábado durante una gala previa al Super Bowl y antes de que inicie el partido, Miley Cyrus hará una presentación que será vista por TikTok.

Otras personas que amenizarán el ‘Súper Tazon’ serán Jazmine Sullivan y Erick Church, encargados de entonar el himno nacional.

Horario y canal para ver el Super Bowl 2021

El encuentro entre Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs empezará a ser transmitido para Latinoamérica por ESPN 2 desde las 5:00 p.m. (en Colombia). No obstante, el balón empezará a volar desde las 6:30 p.m.

Otra plataforma para ver este partido desde cualquier lugar del mundo es con el NFL Game Pass, que da un acceso completo a todo el contenido de ‘pregame’, análisis, el ‘show’ de medio tiempo, los comerciales y la entrega del trofeo. Tiene un valor de 4 o 12 dólares y podrá adquirirlo aquí.

Estos son los horarios del inicio del partido para la mayoría de los países de la región:

España: 00:30 horas por DAZN

Argentina: 20:30 horas por ESPN 2.

Chile: 20:30 horas por ESPN 2.

Uruguay: 20:30 horas por ESPN 2

Paraguay: 20:30 horas por ESPN 2

Brasil: 20:30 horas por ESPN y en Cinelive.

Venezuela: 19:30 por ESPN 2.

Bolivia: 19:30 horas por ESPN2

Colombia: 18:30 horas por ESPN 2

Perú: 18:30 horas por ESPN 2.

Ecuador: 18:30 por ESPN 2.

Estados Unidos (Miami/New York): 18:30 horas por ESPN, SiriusXM FC, CBS y fuboTV.

México: 17:30 horas por ESPN, Canal 5 y Azteca 7.

Costa Rica: 17:30 horas por ESPN.

El Salvador: 17:30 horas con TV por confirmar.

Guatemala: 17:30 horas con TV por confirmar.

Honduras: 17:30 horas por Espn.

Nicaragua: 17:30 horas con TV por confirmar.

¿A qué hora será el show de The Weeknd?

No hay un horario estipulado para esta presentación porque todo dependerá del transcurso del partido, pero se prevé que esto suceda una hora y media después de que el juego haya iniciado, es decir, alrededor de las 8:00 p.m.

Apuestas para el Super Bowl 2021

Los Chiefs son los favoritos en las casas de apuestas y hace poco se conoció la gran suma de dinero que puso un aficionado en una de ellas. Entre expertos y apostadores ansiosos de ganar algo de dinero con este evento algunas de las ofertas del mercado son:

¿Qué equipo ganará?

¿Cuál será el primero en llegar a 10 puntos?

¿Habrá más de 3 goles de campo?

Aunque hay otras muchas más extrañas como:

¿Se meterá algún aficionado en el campo de juego?

¿Cuántas canciones alcanzarán a sonar en el ‘show’ de medio tiempo?

Número total de jugadores de Kansas City Chiefs en realizar una recepción.

Total de tacleadas por los jugadores.

El equipo que ganará el sorteo de cara o cruz.

Equipo en pedir el primer tiempo muerto.

En este video compartido por la NFL en Español hacen un análisis de las fortalezas y debilidades de los Buccaneers:

Mientras que en este hay un panorama más amplio de lo que podría pasar con los Chiefs en este juego del Super Bowl: