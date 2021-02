Las fuentes le aseguraron a Tiramillas, de Marca, que la artista no participará en el medio tiempo junto a The Weeknd.

Rosalía, de haber sido confirmada, se hubiera convertido en el segundo artista español en presentarse en el evento más importante del país norteamericano. El primero fue Enrique Iglesias, quien acompañó a Christina Aguilera en la edición del 2000.

(Vea también: Tom Brady, la fortuna del exitoso jugador que quiere ganar su séptimo Super Bowl)

Tras el rumor sobre la aparición de la cantante, surgieron memes y especulaciones sobre la interpretación de ‘Blinding Lights’ junto al canadiense. Aquí algunos de los más destacados:

Cuando ves que The Weeknd cantará Blinding lights en el Super Bowl… pero será junto a Rosalía. pic.twitter.com/ERbKGqrloE

Cuando me he enterado de que Rosalía actuará en el Half Time de la Super Bowl con The Weeknd 😳😍 pic.twitter.com/aaNqsnmUfZ

— Héctor (@hectorpersan) February 3, 2021