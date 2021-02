green

El concierto que ofreció la también actriz se llevó a cabo en Tampa, Florida (Estados Unidos), el lugar escogido estuvo a cielo abierto y había varias divisiones entre el público, que eran más de mil trabajadores de la salud que ya recibieron la vacuna contra la COVID-19.

Con la presentación, Miley Cyrus demostró que por sus venas no solo circula el pop con el que enamoró a sus seguidores, sino que esa voz ronca y sexy sabe rasgar con total precisión las notas de un buen rock, como ‘Bad Reputation’ o ‘Hate Myself for Loving You’.

El concierto que dio la cantante fue previo al famoso ‘halftime’, que este año está a cargo de The Weeknd, y fue una de las colaboraciones más importantes de este evento deportivo, pues se unió la NFL con TikTok para transmitirlo en vivo.

Canciones que interpretó Miley Cyrus en la transmisión del Super Bowl en TikTok

La artista, que se preparó durante semanas para esta épica presentación, ofreció un concierto que duró una hora y media, tiempo en el que interpretó no solo canciones suyas, sino algunos covers.

‘Hey Mickey’, ‘Prisoner’, ‘Mony Mony’, ‘Heart of Glass’, ‘Edge Of Mindninght’, ‘Bad Reputation’, ‘Hate Myself for Loving You’, ‘Plastic Hearts’, ‘Party in the USA’ y ‘The Climb’, fueron algunos de los temas que hicieron parte del show de Miley Cyrus.

Aquí, la presentación completa de Miley Cyrus, quien lloró al cantar su éxito ‘Wrecking Ball’:

