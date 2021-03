green

En octubre de 2019 salió a la luz un hilo de Twitter que expuso el supuesto conflicto que se produjo entre el canal y la ‘youtuber’, pues habría sido un viaje de ella lo que hizo que detonara el problema por el que terminó saliendo del programa, supuestamente por decisión propia.

Kika Nieto asegura que no renunció a ‘Masterchef’, de RCN

Ahora, en la conversación, el personaje quiso saber qué pasó con la ‘youtuber’ y los ejecutivos del programa y ella no tuvo problema en aclarar:

“Yo no renuncié, a mí me sacaron. No puedo hablar mucho de eso por confidencialidad”, comentó Kika Nieto, quien tuvo conflicto legal con el segmento ‘Las igualadas’.

Ante la confesión de la también diseñadora, ‘Diva’ le preguntó: “¿Por conflictiva?”, y ella respondió: “No, yo creo que al revés. Es que no puedo hablar de eso; pero supongo que es por todo lo contrario”.

“Pero, ¿usted dijo al aire que renunciaba?”, cuestionó el personaje y Kika aprovechó para aclarar: “No, ellos en el programa dijeron, al aire, que yo renuncié“.

Pese a que la ‘youtuber’ tuvo la intención de explicar bien lo ocurrido, recordó que ella firmó un contrato de confidencialidad con el Canal RCN, y ‘Rebeca’ comentó que tenía entendido que este tipo de documentos tienen validad durante 5 años; apenas, han pasado 2.

Este es el segmento de la charla que Kika Nieto sostuvo con ‘Diva Rebeca‘; el contenido fue replicado por una cuenta de chismes en Twitter:

Kika Nieto confesó que la sacaron de MasterChef pic.twitter.com/Yeadw9FsZp — Pille pues (@PuesPille) March 5, 2021

Claudia Bahamón anunció que Kika Nieto salió de ‘Masterchef‘

En ese entonces, sin mayores explicaciones, Claudia Bahamón dijo en un capítulo que la creadora de contenido no regresaría y dejó a todos los participantes sorprendidos.

“Como se dan cuenta, Kika hoy no esta con nosotros. Quiero contarles que, por motivos personales, Kika no volverá a ‘Masterchef‘”, explicó la presentadora, quien recordó en una entrevista que fue acosada por un sacerdote de su universidad.

Aquí, el video en donde la conductora de televisión anuncia la salida de la ‘youtuber’; el momento exacto aparece a partir del minuto 0:35: