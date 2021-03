green

En una conversación con ‘Diva Rebeca‘, personaje encarnado por Omar Vásquez, Pedro Palacios se refirió al escándalo que desató el fin de su relación con Sandra Mazuera, quien dijo en su momento que lo encontró en la cama con otra mujer.

Pedro Palacios desmiente infidelidad a Sandra Mazuera

“Duré 8 años con Sandra, de los cuales los dos primeros años fueron bacanísimos, después nos iba muy mal en la convivencia. Eso fue deteriorando la relación“, contó el actor que encarna a ‘Román’ en ‘Enfermeras‘.

Luego, Pedro Palacios confirmó que sí se fue de vacaciones con Sandra Mazuera, como una forma de darle un respiro a la relación, pero que en ese momento ya estaban mal y pensaban en separarse.

“Nos fuimos, en esas vacaciones conocí a una mujer (Paula Maya), me pareció guapísima pero no pasó nada. […] Cuando yo regreso de mis vacaciones siguió la peleadera, la vaina“, recordó el famoso, quien fue captado en 2020 con una despampanante modelo, y añadió que al volver a discutir él decidió irse de la casa.

Cuando Palacio decidió ponerle punto final a su relación, se fue a un apartamento que él tenía y allí empezó desde cero, lo único que se llevó fue su ropa y un televisor.

Luego de un mes, el también modelo se animó a llamar a la mujer que conoció en sus vacaciones, se encontraron en un viaje de trabajo que él hizo a Miami, Estados Unidos, y estando allí la invitó a pasar unos días en Bogotá.

“Ella vino. Yo estaba con ella en la casa viendo televisión y me patearon la puerta del apartamento”, contó el actor y ‘Rebeca’ le preguntó: “¿Ustedes no estaban en el acto?”, a lo que él respondió:

“No, estaba viendo televisión. Nada. Entonces, no fue en la casa de nosotros, como ella dijo; no fue en la cama de nosotros, no fue un día [el tiempo en que se separaron] sino fue al mes. […] Había pasado un mes y no sé cómo hizo para llegar a la portería y que la dejaran entrar. […] Yo estaba en el cuarto cuando partieron la puerta y armaron un ‘show'”.

Aquí, la conversación que sostuvo el actor con el personaje:

Sandra Mazuera dijo que encontró a Pedro Palacios con otra en la cama

En 2017, la exprotagonista habló con la desaparecida revista TvyNovelas y aseguró que durante un viaje que tuvieron con su expareja coincidieron con Paula Liliana Maya, y una persona le hizo una advertencia,que ella pasó por alto en ese momento.

No obstante, el mensaje que recibió le quedó dando vueltas a Sandra (que fue novia de Lucas Arnau), quien notó que la relación con Pedro cambió y él empezó a viajar para presentar audiciones, “pero regresaba con tragos”.

Aunque Mazuera (quien dijo si se alegró del fin de la relación de su ex con Paula Maya) sí aceptó que Palacios se fue de la casa, aseguró que estuvieron en contacto y, luego, ella se enteró de que el artista estuvo en el Carnaval de Barranquilla con Paula y le reclamó, pero él le habría dicho que su encuentro fue un “vacilón”.

“Se ahogó en sus propias mentiras, porque al día siguiente llegué sorpresivamente a un aparta-estudio, donde habíamos pasado la noche anterior, y lo encontré en la cama con esa mujer“, aseveró en ese entonces Sandra Mazuera.