Aunque los galardones debían ser entregados en enero, debido a la situación sanitaria que aqueja al mundo la premiación tuvo que ser aplazada; el próximo 14 de marzo se celebrará la ceremonia número 63 de los Grammy.

Luego de semanas de espera, la Academia dio la lista de cantantes que engalanarán la entrega de premios, en donde se premiará a los mejores exponentes de la música de 2020; uno de los nominados es el colombiano Camilo, con su álbum ‘Por primera vez’.

Aquí, los artistas que ofrecerán un ‘show’ en los Grammy 2021:

Aquí, el trino con el que la organización puso a ‘comerse las uñas’ a los fans de los cantantes que se presentarán en su gala:

.@BlackPumasMusic, @brandicarlile, @PostMalone, @DUALIPA, @HAIMtheband and more to perform at the 63rd #GRAMMYs this Sunday, March 14 on @CBS! ✨ https://t.co/wmxfFTnkxw

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) March 8, 2021