A propósito de que se acerca el Día de la Mujer, que se celebra solo 6 días antes de los importantes premios (que en 2020 tuvo el peor ‘rating’ de la historia), es importante recordar a algunas figuras femeninas de la industria musical que han roto barreras con su voz y que se han llevado hasta 27 gramófonos para su casa.

Premios Grammy 2021: mujeres que han ganado más gramófonos

Aunque la cifra deja en evidencia lo mucho que les ha costado a las mujeres ganarse un lugar en la industria, pues el hombre que más Grammy se ha ganado tiene 31, los logros conseguidos no son para nada despreciables, y figuras como la de Billie Eilish prometen ser buenas oponentes.

En 2020, la intérprete de temas como ‘Lonely’ y ‘Bad Guy’ logró conseguir 5 gramófonos en una sola noche, y dejó pendientes 5 nominaciones.

Alison Krauss y sus 27 premios Grammy

Como indica el sitio oficial de los premios, la cantante y violinista estadounidense, que tiene 49 años, es la mujer que ha conseguido más galardones en la historia; discos como ‘Raising sand’ y ‘This Side’ la llevaron a la cima.

Aquí, una de sus canciones más representativas: ‘When You Say Nothing At All’:

Beyoncé tiene 20 gramófonos

Con su intachable carrera, en la que ha dejado sencillos históricos como ‘Halo’, ‘If I Were A Boy’ y ‘Single Ladies’, la artista (de quien se sabe de dónde salió su nombre) ha logrado conquistar al mundo y dejar una huella imborrable, convirtiéndose en la segunda mujer con más Grammy; en un par de años podría alcanzar a Alison Krauss.

Este es el video de ‘Love On Top’, que ya acumula más de 400 mil millones de reproducciones en YouTube:

Aretha Franklin, que murió en 2018, recibió 18 Grammy

A los 76 años, la voz de la artista se apagó debido a un cáncer que le diagnosticaron en 2010; su último suspiro lo dio en su casa en Detroit, Estados Unidos. La famosa fue la primera mujer en entrar al Salón de la Fama del Rock’n Roll, en 1987.

Así suena ‘Respect’, uno de los temas más representativos de la cantante:

Adele, la británica con 15 premios Grammy

La artista, que anunció su retiro temporal de la música en 2016, es la cuarta mujer con más gramófonos en la historia; se rumora que en la edición número 64 de esta premiación la nacida en Tottenham, Reino Unido, podría anunciar su nuevo disco, que muchos pensaron estrenaría en su visita a ‘Saturday Night Live’.

Aquí, el video de ‘Hello’, sencillo con el que más reproducciones ha conseguido en YouTube: tiene más de 2 mil millones:

Alicia Keys ostenta tener 15 premios Grammy

La cantante y actriz, que ha vendido 45 millones de discos en el mundo, engalana esta lista de mujeres que ha dejado huella en la historia de los Grammy, en donde ha sorprendido con álbumes como ‘Girl on fire’ y ‘The Diaty of Alicia Keys’.

Este es el video de ‘No One’, uno de los temas que destaca la Academia de la Música en su página:

Ella Fitzgerald: 13 gramófonos

La cantante, conocida como ‘la Reina del jazz’, falleció el 15 de junio de 1996, pero su voz no se fue con ella, pues aún es recordada por temas como ‘I Don’t Mean a Thing’ y ‘Stairway to the Stars’.

Aquí, el tema ‘Satin Doll’, que es una joya del jazz:

Los 13 premios Grammy de Emmylou Harris

La intérprete de country no solo ha forjado una intachable carrera como solista, pues se ha atrevido a cantar temas de otros colegas y a hacer algunos duetos y coros; actualmente tiene 73 años.

Aquí, ‘Thew Traveling Kind’, una de las colaboraciones que la hizo ganar un Grammy, en la categoría ‘Mejor Canción American Roots’:

Leontyne Price: 13 premios Grammy

La artista, que es una soprano y tiene 94 años, fue la primera mujer afroamericana en alcanzar un papel en la Ópera Metropolitana, su paso le abrió la puerta a muchas otras artistas.

Esta es su interpretación del tema ‘La forza del destino’, de G. Verdi:

CeCe Winans: 12 gramófonos

La artista, además de tener una voz brillante, se ha destacado como actriz, presentadora, escritora y oradora; es la intérprete femenina de música gospel con más premios Grammy. Actualmente tiene 56 años.

Aquí, su interpretación del tema ‘Never Lost’:

Shiley Caesar tiene 11 premios Grammy

La talentosa cantante es la segunda artista de gospel con más gramófonos; tiene una carrera de más de 7 décadas y actualmente tiene 82 años. Una de sus interpretaciones más famosas es ‘I Feel Like Praising Him’, que aparece a continuación:

Lady Gaga y sus 11 premios Grammy

Stefani Joanne Angelina Germanotta, como es el nombre de la artista que recientemente perdió y recuperó sus perros, tiene actualmente 34 años y, a su corta edad, ha acumulado 11 gramófonos, que ha conseguido con trabajos como ‘Shallow’, ‘The Fame Monster’ y ‘Poker Face’.

Este es el video de ‘Bad Romance’, con el que la famosa ha acumulado más de 1.300 millones de reproducciones en YouTube: