En 2020, la política, el deporte y el entretenimiento marcaron las tendencias en las búsquedas de Google. Trump y Biden lideran la lista mostrando el interés de los colombianos en las últimas elecciones de Estados Unidos. Daniella Álvarez fue la colombiana mejor posicionada.

El demócrata Joe Biden, ganador de las elecciones en EE .UU. 2020, fue el personaje más buscado en Colombia y el mundo. Según la revista Time, Joe Biden y su carta vicepresidencial, Kamala Harris, son los ‘Personajes del Año’.

I’m honored to be Person of the Year with @KamalaHarris and grateful to be on this list with so many extraordinary folks. From front line workers to racial justice organizers, Americans met this year with strength, fortitude, and an unflinching belief in a brighter tomorrow. https://t.co/zrCCb4O6xp

— Joe Biden (@JoeBiden) December 11, 2020