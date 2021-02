“La mujer encontró a los perros y contactó con el equipo de Lady Gaga para devolverlos”, dijeron las autoridades.

Por ahora no se sabe quién es la mujer, pero en primera instancia se ha descartado que formara parte del robo.

The woman found the dogs and reached out to Lady Gaga’s staff to return them. The woman’s identity and the location the dogs were found will remain confidential due to the active criminal investigation and for her safety.

— LAPD HQ (@LAPDHQ) February 27, 2021