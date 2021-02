Por medio de una cámara de vigilancia de un vecino, se captó el suceso que, de acuerdo con Daily Mail, se presentó el miércoles al frente de la casa de Lady Gaga, en sierra Bonita, Hollywood, Estados Unidos.

En las imágenes se ve el momento en que el paseador de Koji, Gustavo y Miss Asia (bulldogs franceses de la cantante), Ryan Fischer está caminando con los perros y de la nada un carro de color blanco se detiene y se bajan unos sujetos a atacarlo mientras él grita y pide ayuda.

Luego de un forcejeo, le propinan 4 disparos a Ryan, se llevan a Koji y Gustavo en el carro, mientras que Miss Asia logra escapar y minutos después vuelve a donde Fischer, que estaba herido en el suelo.

Según el portal TMZ, el vecino de Gaga accedió a publicar el video después de darse cuenta del interés de la policía y de Gaga por recuperar a sus dos perros. Además aseguró que el vehículo en el que se transportaban los asaltantes posiblemente era un Nissan Sentra.

Aquí el video completo de lo que sucedió.

*SERIOUS* CW: Violence

Surveillance video shows moment Lady Gaga’s dogs were taken and her dog walker was shot. Viewer discretion is advised. pic.twitter.com/3IvcXB7PWI

— Def Noodles (@defnoodles) February 25, 2021