Entre las primeras preguntas de la grabación no hubo relacionadas con la exparejas del artista de ‘Cupido falló y ‘Guaro’ ni de la ‘influencer’.

Sin embargo, ya pasado el minuto cuatro, primero llegó el interrogante para Luisa W sobre Fabio Legarda, su novio cantante que murió en 2019, y luego para el intérprete caleño sobre Jessica Cediel, presentadora de ‘Bingos felices’ con la que tuvo una relación de cinco años.

“Muy sencillo”, expresó el cantante y, enseguida, añadió: “Jessica es una persona que pasó por mi vida, que tuvimos una relación en la que vivimos momentos muy bonitos, pero además nuestra ruptura no fue para nada traumática. Entonces, no hay de donde tener un mal sentimiento hacia ella”.

Ya después, el famoso se extendió un poco más y confesó, exactamente, qué es lo que siente hoy por su ex, dando a entender que no volvería con ella.

“Puedo decir o aclarar que, evidentemente, ya como mujer no hay ese cariño, porque si no, a lo mejor, estuviésemos juntos. Ese cariño ya no existe y, por el contrario, tengo es un cariño y aprecio por lo que representó algún momento en mi vida, pero hasta ahí”.