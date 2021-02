green

Con esta pregunta específica que fijó en la caja: “¿Por qué creen que estoy soltera?”, Jessica Cediel abrió su corazón y respondió cuáles son los principales motivos por los que no tiene pareja.

“Porque eres muy independiente y sabes que te mereces algo sincero”, fue la primera respuesta que le enviaron a la modelo en Instagram, a lo que ella contestó:

“Tienes razón. Sí, soy muy independiente. Todo me lo he ganado sola, y también sé que me merezco una persona que me merezca, literalmente. Que sea buena y que venga con buenas intenciones”.

Entre otras de las razones, la conductora de ‘Bingos felices’ aseguró que prefiere estar soltera antes que “mal acompañada”, pues debido a sus conocidos fracasos en las últimas relaciones amorosas (como el pleito en el que terminó con su ex Mack Roesch) dice: “Quedé curada, entonces prefiero estar soltera”.

A propósito de sus decepciones en ese campo, una persona le dijo a Cediel que todo se debe a que la “han lastimado y ya no cree en el amor”, por eso la famosa respondió:

“Me lastimaron innecesariamente, que es lo más triste, con mentiras y con cosas que nada que ver… entonces, sí me dejaron el corazón ‘aporreadito’, pero nada. Ya se recuperó. Ya está bien”. Enseguida, aclaro: “Sí. Sigo creyendo en el amor. Si sé que voy a encontrar el amor de mi vida, sino que en este momento yo no quiero, Dios no quiere y la vida no quiere. Maybe (quizás, traducción de inglés) no estoy preparada y maybe llegará cuando tenga que llegar”.

Además, contó: “En este año de soltería por ahí me estaba hablando con alguien que al comienzo me gustaba, me encantaba […]. El caballero, el príncipe azul”; sin embargo, con el tiempo descubrió que era “muy egocéntrico y egoísta”, por lo que prefirió alejarse

Otros usuarios la señalaron de “jodida” y “tóxica”, por esta última acusación, la famosa dijo que no lo era y reconoció: “Esa etapa la superé hace mucho tiempo en mi vida. Soy celosa, lo normal, pues tampoco que me vean la cara de pendeja, pero tóxica no”.

Otros le escribieron que está soltera por fea, pero Cediel consideró que esa no era una razón porque pese a que algunos creen que sí lo es a otros le parece bonita. Aunque reflexionó: “Yo me gusto, yo estoy enamorada de mí. Me siento feliz y me siento bonita, que es lo que me importa y me hace feliz”.

La presentadora también dijo que, por ahora, está cerrada al tema de conocer nuevas personas o iniciar una relación, y prefiere este tiempo de soltería para rencontrase con ella misma.

Y concluyó la dinámica asegurando que es “selectiva para encontrar un buen corazón porque lo físico, la fama, el dinero y las cosas materiales van y vienen”.

En el siguiente video puede escuchar las declaraciones de la famosa: