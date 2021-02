green

La conductora de ‘Bingos felices’, quien sigue en problema legal con su exprometido, publicó en las historias de la red social las capturas de pantalla de los mensajes que le envió la usuaria y aseguró que “hay gente muy enferma en esta vida”.

Una usuaria, que se identifica en la plataforma como Nicole Cabrera y que también sigue a Lina Tejeiro, le escribió a Jessica Cediel:

“Una prostituta de mierda, hijueputa, qué asco”, esto, como respuesta a una fotografía que la también modelo compartió.

Jessica Cediel le responde a seguidora que la llamó prostituta

Ante las múltiples ofensas que depositó la seguidora en los mensajes de la presentadora, esta última se mostró extrañada, pues no entiende por qué la joven la sigue si piensa eso de ella y, si no la conoce, qué provocó este trato tan ofensivo.

“No sé qué vacíos tendrás en tu corazón, niña. Ojalá puedas ser coherente con tu vida. Uno no pierde el tiempo siguiendo a gente que no le gusta o escribiendo mensajes hirientes a gente que no le gusta“, fue la respuesta que dejó Cediel en una de las capturas de pantalla que difundió; allí también compartió el perfil de la usuaria.

Aquí, las historias de la presentadora, quien recibió regalo departe de James Rodríguez; las capturas fueron replicadas por una cuenta de chismes en Instagram: