Lo hizo en medio de una entrevista en la que también respondió a la pregunta de si se casará en el 2021 con su novio, el cantante Jessi Uribe.

Igualmente, en la charla habló de su regreso a ‘A otro nivel’, reveló algunas novedades y dijo por qué en el concurso algunos no usan tapabocas, entre ellos los jurados.

3 ‘tips’ de belleza de Paola Jara

La intérprete de ‘Mala mujer’ dio un ‘tip’ para la piel, otro para el cabello y uno más relacionado con su figura y la energía, como se puede escuchar en el siguiente video de Pulzo:

Rutina de ejercicios de Paola Jara

Aparte de mencionar sus ‘secretos’ de belleza en este medio, la artista, que estuvo emocionada en un reciente capítulo de ‘A otro nivel’, también ha mostrado en su cuenta de Instagram algunos de los ejercicios que hace.

En una de esas publicaciones, incluso, confesó que durante la pandemia hubo un tiempo en el que se subió tres kilos, porque estuvo un poco desjuiciada.

No obstante, luego volvió a entrenar y a ponerse en forma, pues aunque aseguró que no era mucho el aumento, no era acorde ni con su estatura ni como le gusta verse y sentirse.

“¡Entreno no solo por el físico, es más por salud, porque me desestresa, me activa y me hace sentir viva!”, agregó la artista en el ‘post’, que se puede ver a continuación que se dejan algunos videos con ejercicios que suele hacer Paola Jara.

