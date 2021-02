green

La duda, incluso, lleva a los seguidores de estos famosos a hacerles preguntas al respecto, cuando, por ejemplo, realizan juegos de ‘verdad o shot’, como el del artista de música popular y Luisa W esta semana.

“¿Es verdad que Pipe tenía algo con ‘la Segura’ antes de estar contigo?”, le escribieron a la ‘influencer’, que le leyó la pregunta a su novio.

“No, no teníamos nada”, contestó el intérprete de ‘Guaro’, sin dudar, pero ahí no paró su respuesta.

¿Pipe Bueno tenía novia cuando empezó relación con Luisa Fernanda W?

“Yo estaba soltero, podía hacer lo que me daba la gana”, agregó el cantante en el juego para dejar claro que no le fue infiel a nadie, y volvió a reiterar que entre él y ´la Segura’ no había nada cuando decidió empezar una relación con la hoy mamá de su hijo, Máximo.

(Vea también: Pipe Bueno dice si aún quiere a Jessica Cediel y volverían, delante de Luisa Fernanda W)

Al escuchar eso, Luisa Fernanda W solo reaccionó con la frase: “Asunto resuelto” y continuó con la dinámica de ‘verdad o shot’.

Esa y otras revelaciones asociadas con rumores sobre el noviazgo de Pipe y Luisa se pueden escuchar en el siguiente video que compartieron en YouTube; lo de ‘la Segura’ está desde el minuto 8:35.