La información fue revelada por el diario británico Daily Mail, el cual también informó que Hewitt, de 62 años, ha tenido problemas con los vecinos de la zona residencial y publicó fotos de su humilde trabajo.

El rotativo británico asegura que el hombre que tuvo una aventura con la princesa Diana tiene un sueldo anual de 4.000 libras esterlinas, es decir un poco más de 20 millones de pesos colombianos o 1.600.000 pesos colombianos al mes.

A pesar de que ahora está lejos de los flashes y vive una vida completamente humilde, James Hewitt no se aparta de la polémica, dice el Daily Mail.

EXCLUSIVE: Princess Di's ex-lover James Hewitt is working as £4,000-a-year gardener at his elderly mother's flat https://t.co/uDlJYLBrFw

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 5, 2021