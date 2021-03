La ‘influenciadora’, que tiene más de 227.000 seguidores en su cuenta de Instagram, escribió en su cuenta de Instagram que lo del concurso en el que rifa una noche pasión con ella es 100 % real.

La ex de ‘La liendra’ aseguró que el ganador “pasará una noche conmigo que incluye”:

“No importa en qué parte de Colombia estés, todas las ciudades pueden participar. Hasta allá iré”, promete la joven, cuya rifa se abrió el 3 de marzo y se pueden inscribir hasta el próximo 26.

Uhía, además, señaló que son cupos limitados y que pueden participar tanto hombres como mujeres de cualquier parte de Colombia. Los que quieran ganar el premio deberán pagar una inscripción de 200.000 pesos y además llenar un cuestionario por WhatsApp.

“Quiero aclararles que ese número no es el personal mío. Hay una encargada del concurso. Los que deseen participar, pueden escribir ahí”, escribió Mercedes Uhía en otra historia de Instagram.

“Feliz noche amigos virtuales. Dios los bendiga siempre y si me quieren juzgar por el concurso, ADELANTE… Igual me porte bien o me porte mal, siempre hablarán. Los amo”, finalizó la ‘influenciadora’.