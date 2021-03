Cuando ‘La Liendra‘ se tatuó el código QR para ir a su cuenta de Instagram explicó que lo hizo porque esa red social “le cambió la vida”, pues gracias a ella se convirtió en una personalidad digital que cuenta con más de 5 millones de seguidores.

Sin embargo, durante un encuentro con el médico Carlos Ramos, conocido como el ‘cirujano de las Barbies’ que ha tratado a personas como Yina Calderón, el ‘influencer’ reveló que su tatuaje no funciona.

“Es un código de barras que me salió ‘fake’ porque no me abre”, confesó ‘La Liendra’ al doctor, como se aprecia en el siguiente video: