green

El ‘influencer‘ colombiano había apostado con otro (Jhoan López) que si llegaba a más de 3 millones de seguidores en Instagram se iba a implantar siliconas en los pectorales.

“La verdad me parece interesante la idea, se imaginan llegar a viejo y contar ‘Ah, una vez perdí una apuesta y me puse unas tetas enormes’. No estoy preocupado; ya hablé con el @equipomurcia y me explicó cómo hacemos para no dañar mis pectorales”, aseguró Cossio en una publicación, antes de someterse a la cirugía.

Cuando el creador de contenidos en redes sociales pasó la meta de los 3 millones, no dudo en implantarse los ‘senos‘. Pese a que la idea nació por una apuesta, él aseguró que lo hizo “por diversión”.

“Yo no perdí el reto: me puse los teteros solo por diversión, en una semana me los quito; ¿conocen a alguien que haga retos mas pesados que yo en Instagram?“, escribió, junto a un video, que aparece a continuación, que hizo para mostrar que su implante de ‘senos’ no era ningun montaje.

El hombre aseguró que dejará los implantes máximo por una semana, y se volverá a someter a una cirugía estética para retirar la silicona de su cuerpo.

De igual manera, López, que también perdió una apuesta, y retó a Cossio, se puso implantes en sus pectorales y dejó la siguiente grabación de su proceso:

Aunque la mayoría de usuarios de Instagram tomaron el reto con chiste, algunos reflexionaron sobre lo que son capaces de hacer las redes sociales y los que intentan vivir de ellas.