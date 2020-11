Mediante una historia publicada en la red social, Paola Jara despejó nuevamente todas las dudas sobre si su cola es natural. Según contó la artista, no se ha practicado ningún procedimiento quirúrgico en esa parte del cuerpo.

“Voy a cerrar con esta pregunta que me la hacen mucho. Yo no tengo implantes. Yo ya he hablado de cuáles son las cirugías que tengo. No inventen más porque no me he hecho nada más”, manifestó Jara.