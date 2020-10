green

La británica, con un impecable acento estadounidense, salió por primera vez en 3 años ante el público e hizo las veces de ‘host’ en el famoso programa, en donde alardeó de su ahora delgada figura; pesa 10 kilos menos.

Para el espacio de entretenimiento, Adele hizo un ‘sketch’ en el que dijo:

“Hola, soy Adele Adkins, tengo 32 años. Es posible que me conozcan como la cantante Adele. Estoy aquí porque he vivido muchos desamores en mi vida: primero a los 19 años y luego a los 21; después, el más famoso, a los 25″.

En su aparición, la artista debía luchar por el amor de Beck Bennet, a quien intentó conquistar de una forma obsesiva y con sus éxitos más sonados: ‘Someone Like You’, ‘When We Were Young’ y hasta irrumpió en una cita de él con ‘Hello’.

Luego de que el conductor de televisión escogiera a otra enamorada como su pareja, la cantante cerró su impactante aparición con ‘Rolling in the Deep’ y reparó su corazón roto con el primer tema mencionado, que fue coreado por el público.

La cantante, que se divorció en 2019, aprovechó su aparición para comentar que traerá nueva música y hasta bromeó con el cambio de su apariencia física, que tanto ha dado que hablar.

“Sé que me veo muy, muy fiderente desde la última vez que me vieron, pero en realidad, debido a todas las restricciones de la COVID-19 y las prohibiciones de viaje, tuve que viajar ligero y solo pude traer la mitad de mí; esta es la mitad que elegí“.

Aquí, el espectáculo que dio la británica, que ya cuenta con más de un millón de reproducciones en Instagram: