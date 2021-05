green

En una charla que tuvo la famosa con ‘Diva Rebeca’, personaje encarnado por Omar Vásquez, ella contó cómo fueron los enfrentamiento con su colega, que surgieron debido a unos cambios que se iban a hacer en la producción de RCN, pero que finalmente no ocurrieron.

¿Laura Londoño peleó con Mabel Moreno por Iván López?

A propósito de la discusión que hubo en la segunda temporada de la serie de abogados, el personaje quiso saber si Iván López tuvo una relación con ella, e hiló una supuesta teoría.

“Yo salí con él, hace mucho tiempo“, comentó la protagonista de ‘Café, con aroma de mujer’, y ‘Diva’ sugirió que pudo haber cierta inquina por su historia amor, que se dio primero que la de Mabel.

“No, sabes que no creo que fuera por eso. No, no, no. Primero, eso fue hace muchísimos años, de verdad, fue hace mucho rato… hace 8 años. Fueron dos meses de salida, no fue más“, aclaró Laura Londoño, quien también dijo si le cuesta cargar con la sombra de Margarita Rosa de Francisco.

Ante la confesión de la artista, ‘Rebeca’ le preguntó si no le gustó salir con el famoso, y Laura agregó: “Uno tiene que besar muchos sapos antes de besar al príncipe. Perdón, Iván, yo te quiero, te adoro, eres un lindo, pero no”.

A continuación, el segmento de la entrevista en que la actriz aclara que su discusión con Mabel Moreno —que tiene TikTok viral con Carmen Villalobos— no fue por Iván López:

¿Quién es el esposo de Laura Londoño, protagonista de ‘Café’?

La actriz se casó con el empresario Santiago Mora Bahamón el 7 de diciembre de 2018; su boda se celebró en la isla de San Andrés y solo estuvieron sus familiares y amigos más cercanos.

Su historia con el hombre, que es primo de Claudia Bahamón, inició en un Festival de Cine de Cartagena, pero fue hasta un año después, cuando una amiga los volvió a presentar, que surgió el amor entre ellos; de su relación ya nació una hija: Allegra.