green

En diálogo con el programa ‘Lo sé todo‘, Shujam Valdiri relató como fue todo el proceso de su embarazo. La mujer confesó que el hijo de 10 semanas que venía en camino no había sido planeado: “No programé mi embarazo, no me cuidaba con pastillas”.

En cuanto a los anticonceptivos, Valdiri confesó que no le gustaban y que por tal razón a lo largo de su vida nunca los ha utilizado y además aseguró que las referencias que tiene de estos métodos de planificación no son las mejores.

Por otro lado, explicó que casi nadie sabía que estaba pasando por esa situación porque en redes sociales la atacan bastante, así que fue prudente, tratando de evitar que algún “malintencionado”, como ella lo denominó, “diga que estoy en competencia con mi hermana“.

A pesar de que su hijo o hija no había sido planeado, la ‘influencer’ contó que estaban muy felices y ansiosos con su pareja por todo el proceso de paternidad.

Sin embargo, hace pocos días tuvo que ser hospitalizada, luego de que sintiera una “calentura” que la hizo sangrar, así que tuvo que ser hospitalizada. Fue allí donde le dieron la noticia de que había perdido a su bebé.

Ante este acontecimiento expresó: “Es una noticia triste, yo estaba esperanzada en ese bebé, era mi primer bebé y el de mi pareja. Yo creo que eso le da muy duro a las mujeres. No he dormido bien, ni me he sentido bien”.

A pesar de haber pasado por esta situación y de no saber qué fue lo que pasó, la mujer quiere volver a quedar embarazada.

¿Cómo es la relación con su hermana Andrea Valdiri?

En abril del 2020 las hermanas Valdiri, tuvieron un altercado bastante fuerte en la calle que hizo que la familia se dividiera en dos. El suceso causó bastante polémica en la farándula y Shujam explicó cómo es su relación en la actualidad.

De acuerdo con la hermana mayor, ya lo que pasó pasó, pero hasta el momento no se han reconciliado: “Me siguen atacando porque creen que yo le enterré un cuchillo a mi hermana, yo en ningún momento le enterré. Tuve una dicusión con mi hermana, así como lo puede tener cualquier familia”.

Andrea Valdiri no se ha pronunciado sobre la perdida de su sobrino pero varios internautas han apoyado a su hermana en este duro proceso.