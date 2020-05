View this post on Instagram

Javier, el mejor amigo de Andrea Valdiri, llamó para reclamarle a la ganadora por difamar el buen nombre de la bailarina; compartiendo en sus historias solo una parte de la llamada😰. . Sin embargo, Dahiana “la ganadora” grabó toda la conversación y la publicó en sus redes sociales🤯. . Además, compartió más pruebas de otros ganadores😱. . Cabe mencionar, que el mejor amigo de la Valdiri eliminó todas sus historias🧐. . ¿Ustedes qué piensan de todo esto?🤔. . . . #rechismesandreavaldiri #andreavaldiris #andreavaldiri #lavaldiri #lavaldiris #barranquilla #giveaway #barranquilla #rechismes