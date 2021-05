Esa charla entre ‘Epa Colombia’ y Andrea Valdiri tuvo de todo, pero lo que más llamó la atención de los seguidores de las dos figuras mediáticas fue el momento en que hablaron de Lowe León.

Daneidy Barrera —verdadero nombre de la influenciadora— le dio con todo al cantante, que ha tenido problemas legales con Valdiri por la paternidad de su hija. Aunque no lo mencionó, le dijo hasta “poco hombre”.

Si bien no dijo su nombre, es claro que ‘Epa Colombia’ se refería a León. El contexto de la ruptura entre él y Valdiri era evidente y las palabras fueron de grueso calibre.

“Su expareja me cae re mal y me parece que es súper poco hombre, porque lo es. Si yo fuera un ‘man’, yo no hablaría mal de una mujer ni tampoco sabiendo que esa mujer de la que he hablado mal va a tener un hijo mío”, anotó Barrera.